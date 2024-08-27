الجمهور يتفاعل مع مدحت صالح في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تفاعل جمهور مسرح المحكى مع الفنان مدحت صالح، خلال أدائه لأغنية "وأنا ويايا بعيش"، في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

أشعل مدحت صالح أجواء الحفل بمجموعة من أغانيه الشبابية التي لاقت قبولًا وحماسًا من الجمهور، مما جعل الليلة مفعمة بالبهجة والسعادة.

وخلال الحفل، اقتحم طفل مسرح المحكى من أجل التقاط صورة تذكارية مع الفنان مدحت صالح. وقد رحب مدحت صالح بالطفل على المسرح، ووقف لالتقاط صورة تذكارية معه، في لحظة غمرتها السعادة وسط أجواء من البهجة.

وكان الفنان سعد العود قد افتتح الأمسية بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث قدم مجموعة من أشهر أعماله وأعمال الموسيقى العربية التي يؤديها بأسلوبه الخاص، ومنها "الصحبجية"، "لا مش أنا اللي أبكي"، "كل ده كان ليه"، "في يوم وليلة"، "يا دنيا يا غرامي"، "توبة"، "شغلوني"، "كنت فين"، "من قد إيه كنا هنا"، "إمتى الزمان"، "مشغول عليك مشغول"، "غالي عليا"، "سواح"، "على حسب وداد"، "زي الهوى"، "العيون السود"، "الليلة الكبيرة"، و"أمل حياتي"، وغيرها.