وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات في الجزائر

أعلن وزير الداخلية الجزائرية، سعيد سعيود، مساء الأربعاء، وفاة 12 شخصا جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن شرق البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سعيود، قوله إن تم تسجيل 5 وفيات بولاية جيجل، و4 بولاية بجاية، و3 بولاية تيزي وزو.

كان جهاز الدفاع المدني الجزائري أعلن مساء الأربعاء، تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما لا يزال 75 حريقا مشتعلا أغلبها بولايات بجاية، وتيزي وزو، وسكيكدة، وجيجل، والطارف، وميلة، وسطيف.

كما كشف عن عمليات إجلاء وقائية للسكان بولايات جيجل وبجاية والطارف.

وقال شهود عيان بولاية جيجل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن حرائق ضخمة اندلعت بجبال المنطقة زاد سرعة انتشارها هبوب رياح قوية، لافتا إلى تسجيل خسائر كبيرة في الممتلكات الزراعية والحيوانية لعدد من السكان.

من جهته، أعلن جهاز الدرك الوطني غلق عدد من الطرق الوطنية بولايات سطيف وبجاية وجيجل.

ووصل سعيود، مساء الأربعاء إلى ولاية بجاية، للوقوف ميدانيا على عمليات إخماد الحرائق، يرافقه كل من وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية حذرت، الثلاثاء من موجة حر وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد، وسط ظروف مناخية تساعد على انتشار الحرائق، لا سيما مع اشتداد الرياح.