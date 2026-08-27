رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى إيران

من المقرر أن يصل رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن "سبل خفض التوترات وتهيئة الظروف المواتية للحوار"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية القطرية عبر منصة إكس.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن المناقشات، التي أكدت طهران عقدها، ستتناول أيضا "حرية الملاحة" في مضيق هرمز، وضرورة العودة إلى الوضع القائم قبل الحرب.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده لن تسمح للسفن العسكرية بالمرور عبر مضيق هرمز بموجب اتفاق تتفاوض عليه الجمهورية الإسلامية مع سلطنة عمان.

والتقى كبار الدبلوماسيين من كلا البلدين لمناقشة إدارة حركة الملاحة التجارية في الممر المائي الحيوي، الذي لا يزال مغلقا بشكل كبير بعد ستة أشهر تقريبا من بدء الحرب الإيرانية.

وتوصلت إيران وعمان إلى تفاهم بشأن إطار عمل جديد لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز من شأنه استبعاد السفن العسكرية من عبور الممر المائي الحيوي.