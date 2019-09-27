 ستيفين سيجال مفاجأة مهرجان الجونة.. ويصرح: فخور بالوجود هنا وسط حضارة عظيمة - بوابة الشروق
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ستيفين سيجال مفاجأة مهرجان الجونة.. ويصرح: فخور بالوجود هنا وسط حضارة عظيمة

أحمد العيسوي
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 9:58 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 9:58 م

ظهر النجم الأمريكي العالمي ستيفين سيجال، في مهرجان الجونة السينمائي، خلال حفل ختام الدورة الثالثة، مساء الجمعة.

وقال في تصريحات على هامش حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، أنه فخور لوجوده في مصر، ومشاهدة الحضار العظيمة والكثير من الأفلام الجيدة.

وأشار إلى استعداده للحضور مرة أخرى العام المقبل، قائلًا: «ادعوني وسآتي».

وانطلق حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بعدما شهدت عرض 84 فيلمًا، تنافس 51 منها على جوائز المسابقات الثلاث الرسمية التي تصل قيمتها المالية إلى 224 ألف دولار أمريكي، وذلك على مدار 8 أيام.

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