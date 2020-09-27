طارق شوقي: تدريس المواد خارج المجموع في الأيام التي يحضرها الطلاب بالمدارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تدريس المواد خارج المجموع، وتلقي حصص الأنشطة، وأسئلة الطالب للمعلم، في الأيام التي سيحضرها الطلاب من المرحلة الرابعة الابتدائية وحتى الثانوية العامة في المدارس.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن تدريس المواد الأساسية سيعتمد على الأيام التي يظل فيها الطالب داخل المنزل، تحسبًا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وعن أعمال السنة، أشار إلى إجراء تقييم للطلاب في الأيام التي يذهبون فيها إلى المدرسة، إضافة إلى طلب أبحاث من الطلاب لتقديمها، معلقًا: «في الماضي مكنش عندنا تعليم، والتعليم يعني أن يكون للطالب مسؤولية ودور».

وذكر وزير التربية والتعليم أن الطلاب كانوا يتعرضون لعملية تلقين وليس تعليم، متابعًا: «الأستاذ وفق النظام الجديد مصدر للنصيحة والرد على الأسئلة، وهو ما يمثل نقلة في طبيعة العمل».

ونفى ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستبدال كتاب الدين الإسلامي والمسيحي بكتاب القيم واحترام الآخر، مستعرضًا نسخ من الكتب الثلاثة على الهواء لطمأنة أولياء الأمور.