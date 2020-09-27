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انفجار يستهدف رتلا لقوات التحالف الدولي بالعراق

ذي قار (العراق) - د ب أ:
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 3:55 م

ذكر بيان عسكري عراقي، اليوم الأحد، أن شاحنة عراقية تحمل معدات لقوات التحالف الدولي تعرضت لأضرار جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا لقوات التحالف الدولي على طريق المرور السريع في محافظة ذي قار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد، إن "رتلا كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض لانفجار عبوة ناسفة في ناحية البطحاء في محافظة ذي قار".

وذكر البيان أن "الأنفجار أدى إلى أضرار بإحدى عجلات الرتل فيما استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

وتتعرض ارتال قوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية لهجمات في مناطق متفرقة من البلاد من قبل جماعات مسلحة.

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