سويسرا تصبح الدولة 30 التي تتبنى زواج المثليين

أصبحت سويسرا الدولة رقم 30 في العالم التي تتبنى زواج المثليين رسميا.

حيث أيد 64% من الناخبين السويسريين زواج المثليين في استفتاء أجري أمس، لتلحق سويسرا بمعظم الدول الأوروبية.

واعتبر نشطاء داعمون لحقوق المثليين هذا الاستفتاء لحظة تاريخية في البلاد.

ولم تنجح معارضة الجماعات الكنسية والأحزاب السياسية المحافظة الفكرة، والتي قالوا إنها ستقوض نظام الأسرة.

وسمحت سويسرا للأزواج من نفس الجنس بتسجيل شراكاتهم منذ عام 2007، لكن الحقوق المبنية على رابطة الزواج كانت مقيدة.

ومن اليوم يمكن للأزواج المثليين تبني أطفال من غير الأقارب، وللأزواج من المثليات أن ينجبوا الأطفال من خلال حصولهم على تبرعات بالحيوانات المنوية.

كما سيتمكن المثليون من إقامة حفلات زواج مدنية، والحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأزواج.