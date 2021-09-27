دبي تنظم أكبر معرض دولي للبتروكيماويات والبلاستيك في نوفمبر المقبل

تشهد دبي خلال شهر نوفمبر المقبل تنظيم معرض (آراب بلاست) أكبر معرض للبلاستيك في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بمشاركة خليجية وعربية وغربية واسعة.



وقالت اللجنة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للبتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط (آراب بلاست) إن الحدث يقام خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، ويسلط الضوء على أحدث ماتوصلت إليه صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط، ومستقبل هذه الصناعات خلال الـ10 أعوام المقبلة.



وقال نضال محمد مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، إن الحدث يكتسب أهمية كبيرة باعتباره الأول في هذا التخصص الذي ينظم بالمنطقة العربية وبالعالم منذ بداية جائحة كورنا، مشيرا إلى أن الخبراء سيبحثون الدور الكبير الذي لعبته قطاعات صناعة البلاستيك في خدمة القطاع الطبي خلال ذروة وباء كورونا.



وأضاف، في بيان اليوم الاثنين أن المعرض يجمع صناع وخبراء البتروكيماويات من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، ويبرز المعرض أحدث الابتكارات في صناعات البلاستيك والتغليف والبتروكيماويات والتقدم التكنولوجي الذي شهدته هذه الصناعات.



من جانبه، قال رشيد مبيض مدير المعارض إن صناعات البتروكيماويات والبلاستيك ستشهد نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة، ويتوقع لها أن تكون أحد القطاعات الرائدة لدفع اقتصاد الدول، ويأتي معرض "آراب بلاست" ليتيح للمشاركين بحث الإستعدادت لهذا النمو، والتخطيط لمستقبل هذه الصناعات.



وتابع مبيض:"تقود صناعات البلاستيك والبتروكيماويات اتجاهات جديدة في جميع أنحاء العالم، خصوصا في مجال التقنيات المتطورة والنظيفة ذات الأهمية الداعمة لأنظمة الطاقة المستدامة، وإعادة التدوير ومن هنا تأتي أهمية المعرض لتبادل الخبرات بين المصنعين والخبراء".