التشيك تعلن تخفيف قيود كورونا الخاصة بالسفر مع عدد من الدول

أعلنت السلطات في التشيك، اليوم الاثنين، تخفيف قيود السفر مع فرنسا وإسبانيا وهولندا بعدما تحولت خطورة تفشي فيروس كورونا بتلك الدول إلى اللون البرتقالي على خريطة وزارة الصحة التشيكية.

وأوضح راديو "براغ الدولي" - في نشرته الإنجليزية - أن المسافرين القادمين من الدول ذات اللون البرتقالي ولم يتلقحوا بشكل كامل ضد الفيروس التاجي سيكون عليهم ملء استمارة وصول والخضوع للفحص قبل دخول البلاد أو الخضوع لاختبار الأجسام المضادة قبل دخول البلاد بخمسة أيام.

أما عن الدول ذات الخطورة العالية ذات اللون الأحمر فعلى القادمين منها الخضوع لاختبار المسحة خلال خمس أيام قبل الوصول والخضوع للحجر الصحي في التشيك.

وتقع على تلك القائمة بلجيكا وألمانيا والنرويج والنمسا ورومانيا واليونان وبلغاريا وإستونيا وكرواتيا وأيرلندا وقبرض ولاتفيا.