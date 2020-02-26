اليونان: تحذيرات من موجة كورونا خامسة وسط انتشار سلالة دلتا المتحورة

حذر خبير صحي بارز نيكوس ثوميديس، من أن اليونان معرضة لخطر موجة كورونا الخامسة وسط تفشي سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى بين السكان غير المحصنين في البلاد.

وتوقع ثوميديس أستاذ الكيمياء التحليلية في جامعة أثينا، وفق ما أوردته صحيفة كاثمريني، اليونانية اليوم الاثنين، أن تبلغ الموجة الرابعة ذروتها في أكتوبر بتسجيل 3500 إصابة يوميًا، محذرا من أن اليونان قد تواجه موجة خامسة نهاية شهر أكتوبر المقبل، قائلا إنه من المتوقع ارتفاع معدلات العدوى بين أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا.

ومن جانبها، أعلنت السلطات الصحية اليونانية تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 24 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.