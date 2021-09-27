 حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمدينة إسنا جنوب الأقصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 6:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 6:19 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصراليوم الأحد، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية  مدينة اسنا والعضايمة،وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ببدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.
وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة أسوار ومباني في المهد لعدد ٧ حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة  ٢٥٩٠م٢ غرب مدينة اسنا
وفي السياق ذاته تم إزالة عدد 3 حالات تعد بمساحة ٣٦٠م2  عبارة عن تعدي على حرم مصرف ري بالتسوية والتجريف والزراعة بناحية الدقيرة.

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