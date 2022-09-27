أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، عن "القلق البالغ" إزاء التسريبات المشتبه في حدوثها في خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2" في بحر البلطيق.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن بيسكوف قوله، ردا على سؤال حول ما إذا كان الحادث ناجما عن عمل تخريبي: "لا يُمكن استبعاد أي متغير".

وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن هناك تخريبا في خط الأنابيب. ما السبب، لا يمكن استبعاد أي احتمال حتى ظهور نتيجة التحقيق".

وتابع: "هذا وضع غير مسبوق على الإطلاق ويتعين التعامل معه سريعا".