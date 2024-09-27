تعرف على جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

شهدت مكتبة الإسكندرية في السابعة من مساء اليوم حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، حيث تم الإعلان عن أسماء المكرمين في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة (دورة النجم أحمد السقا).

واختتم المهرجان فعالياته بإعلان الجوائز التي جاءت كالتالي:

شهادات التميز

تميز في التمثيل للطفل فارس محمد بطل عرض كاسبر.

تميز في الغناء للفنانة وعد عادل عن عرض نون الفجوة (السودان).

التميز في الأداء الجماعي لمجموعة عرض استدعاء ولي أمر.

التميز في الموسيقى ذهبت لعرض الفراشات (الإمارات).

التميز في الدراماتورج ذهبت للفنان حكيم حرب عن عرض أنتيجوني (الأردن).

شهادة التميز في السينوغرافيا ذهبت لعرض ضوء (السعودية).

التميز في الدراما الحركية ذهبت إلى محمد صلاح عن عرض استدعاء ولي أمر (مصر).

التميز في الدراما الحركية (المركز الثاني) عرض لبنان.

أفضل موسيقي

المركز الثاني: عرض نون الفجوة (السودان).

المركز الأول: عرض كاسيت (الجزائر).

أفضل مكياج

المركز الثاني: مريم فنيدس عن عرض كاسيت (الجزائر).

المركز الأول: ماريا مجدي عن عرض حيث لا يراني أحد (مصر).

أفضل ملابس

المركز الثاني: مونكيا ربوني عن العرض الإيطالي.

المركز الأول: هناء أحمد عن عرض حيث لا يراني أحد (مصر).



أفضل ديكور

المركز الثاني: السيد محمد عن عرض حيث لا يراني أحد.

المركز الأول: دنيا عزيز عن عرض كاسبر (مصر).



أفضل إضاءة

المركز الثاني: عرض إيطاليا.

المركز الأول: أحمد طارق عن عرض استدعاء ولي أمر وعرض كاسبر.

أفضل ممثلة دور ثانٍ

المركز الثاني: فرح السيد (لبنان).

المركز الأول: ليلة مجدي عن عرض المطبخ (مصر).



أفضل ممثل دور ثانٍ

المركز الثاني: عرابي محمد (الجزائر).

المركز الأول: أحمد رحيم عن عرض كاسبر.

أفضل ممثلة

أفضل ممثلة دور أول (المركز الثاني): نادرة التومي عن عرض شكون (دولة تونس).

تيريزا صالح عن عرض ميتافورموز (لبنان) - أفضل ممثلة دور أول (المركز الأول).



أفضل ممثل

المركز الثاني: بولا ماهر عن عرض حيث لا يراني أحد (مصر).

المركز الأول: محمد صلاح عن عرض كاسبر.

جائزة الحلول الخلاقة

ذهبت لعرض كاسيت (الجزائر).



جائزة لجنة التحكيم الخاصة

ذهبت لعرض إسبانيا (Error 405).



أفضل نص مسرحي

المركز الثاني: محمد عادل عن عرض المطبخ (مصر).

المركز الأول: عرض حيث لا يراني أحد (مصر).

أفضل مخرج

المركز الثاني: محمود صلاح عن عرض حيث لا يراني أحد (مصر).

المركز الأول: أشرف علي عن عرض كاسبر (مصر).



أفضل عرض

المركز الثاني: عرض حيث لا يراني أحد (مصر).

المركز الأول: عرض كاسبر (مصر).

واحتضنت مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

تأسس المهرجان عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت، الرئيس الشرفي للمهرجان. تقام فعاليات المهرجان في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية، بدعم كبير من شركاء النجاح من رعاة المهرجان، وهم وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، ومركز الجزويت الثقافي.

وأشار تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان، إلى أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم. حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 15 عرضًا، بواقع أربعة عروض مصرية و11 عرضًا من 11 دولة خارج مصر، وهم (الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية). وتقام العروض على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددًا من الورش الهامة، بالإضافة إلى تكريمات لعدد من نجوم الفن.