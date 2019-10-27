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المصري يحقق رقما قياسيا في الكونفدرالية

بورسعيد - إيهاب أبو المعاطي
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 5:13 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 5:32 م

حقق المصري البورسعيدي، رقمًا قياسيًا، بعد الفوز على كوت دي أور بطل سيشل برباعية نظيفة، ضمن مباريات الدور الـ32  الإضافي من الكونفدرالية الإفريقية.

وبهذه النتيجة استطاع المصري تكرار رقمه القياسي السابق بتحقيقه لأكبر فوز لأيٍ من الفرق المصرية المشاركة في البطولة الكونفيدرالية خارج ملعبها.

وكان المصري يحمل هذا الرقم بفوزه على ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الحالية للبطولة الكونفيدرالية.

وسيستضيف المصري البورسعيدي فريق كوت دي أور في إياب ملحق دور الـ 32، حيث يحتاج أبناء المدرب إيهاب جلال لتحقيق أي نتيجة سوى الهزيمة بفارق أكبر من 4 أهداف للتأهل لدور المجموعات.


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