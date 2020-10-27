بيدرسن: الصراع في سوريا لا يمكن حله بإصلاح دستوري فقط

قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن، اليوم الثلاثاء، إن الصراع في سوريا لا يمكن حله عن طريق إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط.

وقال بيدرسون - خلال إحاطة لمجلس الأمن، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - ، إن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع، مبينا أن هناك حاجة لتوسيع ذلك التعاون ليشتمل على جميع القضايا ويضم جميع الأطراف.

وكان بيدرسون أجرى، في وقت سابق، مباحثات في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم، ومع الرئيس المشترك للجنة الدستورية أحمد الكزبري، كما التقى سفير روسيا الاتحادية في سوريا، حيث تناولت اللقاءات بحث الجولة القادمة من مباحثات اللجنة الدستورية المصغرة، إضافة إلى قضايا أخرى.