بومبيو يحذر في نيودلهي من تهديدات أمنية تمثلها الصين

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، في نيودلهي من "تهديدات للأمن والحرية" التي تمثلها الصين.ويقوم بومبيو بزيارة الى الهند برفقة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر. ويُفترض أن يوقع البلدان اتفاقاً بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وصرح بومبيو قبل بدء لقاءات مع وزيري الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار والدفاع راجناث سينج الهنديين، "اليوم هناك فرصة جديدة للتقارب بين دولتين ديموقراطيتين عظيمتين"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع وزير الخارجية أن لدى الدولتين قائمة طويلة من المسائل التي ينبغي مناقشتها: التعاون في مجال مكافحة وباء كوفيد-19 و"التصدي للتهديدات للأمن والحرية التي يمثلها الحزب الشيوعي الصيني" و"الترويج للسلام والاستقرار في كل المنطقة".

وأشار إسبر من جهته، إلى أن الولايات المتحدة تريد تعزيز روابطها مع الهند، في وقت لا يزال التوتر شديداً على حدودها المتنازع عليها مع الصين في منطقة الهيمالايا، بهدف "الاستجابة لتحديات اليوم والحفاظ على مبادئ منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمنفتحة على المستقبل".

وأعلن بومبيو وإسبر مساء أمس الاثنين رغبتهما في تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والهند أثناء لقاء رباعي مع نظيريهما الهنديين. وكتب جايشانكار في تغريدة أن العلاقات بين البلدين "تنمو بشكل كبير في كافة المجالات".