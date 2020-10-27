إسرائيل تعين منسقا جديدا لشؤون مكافحة كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، تعيين نحمان آش منسقا جديدا لشؤون مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن آش يختص في الطب الباطني، ويعمل مسؤولا كبيرا في صندوق المرضى "مكابي"، وهو واحد من أكبر وأوسع صناديق الخدمات الصحية في إسرائيل. وكان قد شغل منصب كبير ضباط سلاح الطب في الجيش الإسرائيلي.

وسيخلف آش المنسق روني جامزو، الذي تم تعيينه في يوليو الماضي لفترة محدودة.

وبسبب الخلاف مع السياسيين والخلافات فيما بينهم كان جامزو يواجه في الغالب صعوبات من أجل الحصول على الموافقة على القيود الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم المهام لآش غدا.

ويأتي تولي آش للمنصب في ظل انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بشكل كبير. وبدأت إسرائيل تخفيف تدابير إغلاقها الثاني على المستوى العام منذ أكثر من أسبوع، إلا أن العديد من القيود لا تزال مفروضة.

وتم اليوم الإعلان عن تسجيل 786 حالة إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل تراجعا حادا بالمقارنة بتسجيل تسعة آلاف إصابة في اليوم نهاية سبتمبر.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد أصيب أكثر من 311 ألف شخص بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة 2452.