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رئيس وزراء السودان يُشيد بدور النرويج في تحقيق السلام

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:30 م

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، بالدور الذي ظلت تلعبه النرويج (عضو الترويكا مع أمريكا وبريطانيا)، في دعم قضايا الفترة الانتقالية وتحقيق السلام الشامل والديمقراطية المستدامة.

والتقى حمدوك، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان آندرى إلياسون، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، وسفيرة النرويج لدى السودان تريزا لوكن جيزيل.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لأن يتواصل دور النرويج والشركاء لإكمال عملية السلام الشامل مع عبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية – شمال – جناح الحلو"، وعبد الواحد نور رئيس "حركة تحرير السودان – جناح نور"، بجانب دعم تنفيذ اتفاقية السلام.

وتلقى رئيس الوزراء السوداني، التهنئة من المبعوث النرويجي بمناسبة توقيع اتفاق سلام جوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا حرص السودان على تطوير التعاون مع النرويج في مختلف المجالات، خاصة عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان، عن رغبة النرويج في مواصلة جهودها لدعم السودان في مختلف المجالات ومساندته لتنفيذ اتفاق السلام، مشددا على استعداد النرويج لمساعدة السودان في إعفاء ديونه وجذب الاستثمارات.


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