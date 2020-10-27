اعتقال 3 أشخاص في هونج كونج بتهمة الدعوة للانفصال

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أعلنت الشرطة في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 أشخاص ينتمون لمجموعة طلابية سابقة تنادي بانفصال الإقليم.

وجاء اعتقال الأفراد الثلاثة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم- طبقاً للقانون الجديد للأمن الوطني في هونج كونج للاشتباه في نشرهم محتوى يحرض على الانفصال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة في هونج كونج بشأن هذا التطور إنها اعتقلت رجلين وامرأة تترواح أعمارهم بين 17 و21 عاماً بتهم الدعوة للانفصال، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت أعلى هيئة تشريعية في الصين قد أقرت قانون الأمن الوطني في هونج كونج أواخر يونيو الماضي للتعامل مع أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج.