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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، اليوم الأربعاء، سلسلة أحكام بحق أربعة مدعى عليهم لمبايعتهم تنظيم داعش الإرهابي وتمويل نشاطاته وقتال الجيش اللبناني في أسواق طرابلس.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن المحكمة قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق مدعى عليه وغرامة مالية قدرها 25 مليون ليرة لبنانية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.

ووفق الوكالة، عاقبت المحكمة ثلاثة مدعى عليهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية لكل واحد منهم وتجريدهم من الحقوق المدنية.

وقررت المحكمة تغريم جمعية خيرية باسم "دار القرآن والسنة" أقدم المدانون على انشائها وتمويل نشاطاتهم الإرهابية من خلالها.