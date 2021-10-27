وزير الدفاع في حكومة طالبان يظهر لأول مرة أمام وسائل الاعلام في كابول

ظهر وزير الدفاع في حكومة طالبان الملا محمد يعقوب أمام وسائل الإعلام لأول مرة في كابول، حيث تحدث في فعالية لحث رجال الاعمال على الاستثمار في قطاع الصحة بأفغانستان.

ويعقوب هو ابن الراحل الملا عمر، المؤسس والقائد الأعلى الأول لحركة طالبان، التي حكمت أفغانستان في الفترة من 1996 حتى 2001.

وأشار يعقوب، الذي بدا في الثلاثينات من عمره، أثناء حديثه في فعالية بمستشفى ساردار محمد داود خان العسكرية، إلى أن عقود الحرب في أفغانستان انتهت.

ودعا رجال الاعمال للاستثمار في أفغانستان، وطالب الأطباء بخدمة المرضى داخل بلادهم، حتى لا يسعى أي أفغاني للحصول على العلاج الطبي في الخارج.

ويشار إلى أن في اعقاب سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، حث يعقوب المقاتلين التابعين لطالبان على عدم إيذاء أفراد الجيش الأفغاني المنهار والحكومة، والابتعاد عن منازلهم وممتلكاتهم.

من ناحية أخرى، قال يعقوب إن طالبان تعرضت للانتقادات لقتال الأفغان، ووصفت بأنها قوات تعمل بالوكالة لحساب بلدان، ولكن قال إنهم لا يمكن أن يقوموا بقتالهم ضد "الغزاة" بدون القضاء على عناصر القوات الأمنية الأفغانية الذين كانوا ضمن الخطوط الأمامية في الحرب الأمريكية على الإرهاب.

وأوضح" لا نستطيع الوصول للقواعد الأمريكية، لا نستطيع القيام بالجهاد ضد الغزاة بدون القضاء عليهم".