أمين الجامعة العربية: الرئيس التونسي يتحرك بخطوات محسوبة وشجاعة نادرة

أبو الغيط: الإقليم تعرض لكذبة كبرى عام 2011 نتيجة لتدخلات القوى الخارجية.. الشعوب تصورت أن الأمور ستتحول في يوم وليلة



قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إنه التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد إجراءات يوم 25 يوليو، لافتًا إلى أنه وجد تصميمًا ورؤية ثاقبة لما يحدث على الأرض في تونس وخارطة طريق «متكتم عليها»، حسب وصفه.



وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «الرئيس التونسي يعي أهمية التحرك في إطار زمني والحاجة لتعديلات في فلسفة الحكم وكيفية تعديله»، مؤكدًا أن «سعيّد» على وعي بالحاجة للموقف ويتحرك في سياقه بخطوات محسوبة وبشجاعة نادرة.



وأشار إلى أنه التقى خلال الزيارة برئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، واصفًا إياها بأنها شخصية راقية للغاية في تصرفاتها وواعية لاحتياجات تونس ولديها تجربة وخبرة لتشكيل حكومة تكنوقراطية متمرسة.



ولفت أمين عام الجامعة العربية إلى تصوره بأن تونس تسير في الطريق المنضبط، معربًا عن أمله في خروج تونس من الضغط الأوروبي بأقل الخسائر؛ لأن أخطر ما يرصده في البلاد عدم الوعي بالقوى الخارجية الراغبة في التدخل.



ونوه إلى أن القوى الخارجية اعتادت التدخل في المنطقة على مدار الـ10 سنوات الماضية، معقبًا: «الإقليم تعرض لكذبة كبرى عام 2011 نتيجة لتلك التدخلات التي أدت إلى أن الشعوب تصورت أن الأمور ستتحول في يوم وليلة إلى مجتمعات ديمقراطية وحقوق إنسان، هي أمور متفق عليها وأتبناها وأقاتل من أجلها لكنها كانت شعارات».