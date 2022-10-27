مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجمات الحوثية على ميناء الضبعة اليمنية

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، هجمات الحوثيين التي استهدفت ميناء الضبة النفطي، واعتبره تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن، فضلا عن الأمن البحري.

وذكر المجلس، في بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن أعضاء مجلس الأمن يدينون بشدة هجمات طائرات مسيرة إرهابية للحوثيين استهدفت ميناء الضبة النفطي في 21 أكتوبر الجاري، ما يشكل تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن.

وأضاف البيان أن هجوم الحوثيين يعتبر تهديدا للأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا لتفاقم معاناة الشعب اليمني، داعين جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والمشاركة بشكل بناء في جهود تجديد الهدنة.

وجدد مجلس الأمن دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المراجع المتفق عليها.