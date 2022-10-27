أوكرانيا: كييف والمناطق المحيطة بها تواجه نقصا في إمدادات الطاقة بعد الهجمات الروسية

أعلن السلطات الأوكرانية، أن كييف والمناطق المحيطة بها تواجه نقصا بنحو 30% في إمدادات الطاقة بعد الهجمات الروسية ليل أمس الأربعاء، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وذكرت السلطات الأوكرانية، أن المنطقة المحيطة بكييف تم استهدافها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بضربات جوية روسية.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تطبيق "تلجرام"، إن إحدى البلديات تعرضت للقصف، دون أن يذكر اسم البلدة المتضررة، لافتا إلى نشر خدمات الإنقاذ في المكان.

وأوضح الحاكم كوليبا، أن بعض الصواريخ تم اعتراضها.

وجاءت الهجمات الجديدة بعد أن تم إطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية، أربع مرات في العاصمة أمس الأربعاء.

من ناحية أخرى، قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الخميس، إن الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا أطلق أكثر من 20 طائرة إيرانية مسيرة مقاتلة من طراز "شاهد -136" قبل منتصف الليل بساعتين.

وأشار إلى إسقاط 19 من الطائرات المسيرة، معظمها فوق منطقة أوديسا.