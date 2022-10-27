وزير التعليم: إطلاق مشروعي أنا المعلم وسند المعلم بدءا من الشهر المقبل

إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لإعداد 1000 معلم من الكوادر الشابة لتولي قيادة وإدارة المدارس

تفعيل صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم



شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، احتفالية يوم المعلم، تقديرا منها لدور المعلم العظيم، ومكانته المتميزة في العملية التعليمية والتربوية.



وقال الوزير "قم للمعلم وفِّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا"، هي كلمات من ذهب خطها لنا أمير الشعراء أحمد شوقي واصفًا بها عظم دور المعلم، مشيرا إلى أن المعلم الإنسان هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه ولا يختلف اثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.



وأكد أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس تعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة، كما أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب وتحفيز السلوك الجيد للطلاب والتخطيط الجيد للدروس ووضع قواعد تأديب واضحة ومفهوم، والتركيز على العلاقات الإيجابية وممارسة التربية غير المقصودة (تغير السلوك عن طريق تقديم نموذج سلوكي واضح دون كلام أو توجيه لفظي) تجعل منه معلمًا ناجحًا.



وأعلن حجازي عن إطلاق عدة مبادرات وقرارات تقديرًا لدور المعلم في المجتمع ومنها: إطلاق مشروعي "أنا المعلم" و"سند المعلم" بدءا من الشهر المقبل، حيث أشار إلى أن منصة "أنا المعلم" هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين، ويشارك فيه شبكة من تجار مصر، ويمول مرحلته الأولى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع، وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين، وتحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.



كما أوضح الوزير أن البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية التي تمنح خصومات مميزة؛ تقديرا للمعلمين وجهودهم في بناء مصر، كما يمنح البرنامج للمعلمين كوبونات مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا يمكنهم بهذه الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء التربوي مرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة من بينها: التنمية المهنية المستدامة، وإسهامات المعلم في برامج التطوير، ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة، وغيرها.



أما بالنسبة لمشروع "سند المعلم"، أوضح حجازي أنه يتضمن عدد من الخدمات وهي: خدمة "اقبض بدري"، وخدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "أدفع فواتيرك"، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين؛ لتمكينهم من مواجهة الأزمات، ومنوهًا عن أن المشروع يقوم بتنفيذه شركة مصرية متخصصة في الخدمات المالية، وحاصلة علي ترخيص من البنك المركزي المصري.



كما أعلن الوزير عن إطلاق وثيقة التنمية المهنية الجديدة Teach for tomorrow وذلك في ضوء التحول الرقمي وتوظيفها في التنمية المهنية المستدامة والترقى للمعلمين وتفعيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف المشروع إلى الارتقاء بمهارات المعلمين مما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب والنهوض بالمنظومة التعلمية بالدولة، وعقد دورات تدريبية جديدة ومتطورة تتماشى مع التطور المستمر في المنظومة التدريبية والمناهج الحديثة، وتشجيع المعلمين على التعليم المستمر، وإتاحة دورات إثرائية لكل معلم راغب في زيادة المعرفة، إلى جانب وصول التدريب لجميع المعلمين في جميع المحافظات في نفس الوقت، وتسهيل عملية التدريب والتطوير المهني للمعلمين، بالإضافة إلى تسهيل إدارة ومتابعة العملية التدريبية.



وأضاف إنه تم البدء في هذا المشروع الاستراتيجي في شهر أبريل من عام 2022، وعلى الفور تم تدشين المنصة الرقمية وبدأ تصميم الدورات الخاصة بالصفوف الأولى وفي فترة وجيزة تم تدريب ما يقرب من 200 ألف معلم من خلال المنصة وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل رياض الأطفال والصفوف العليا، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن إتاحة التدريب ل 1.000.000 معلم والانتهاء من 874.106 دورة تدريبية".



أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس والتي ستبدأ المرحلة الأولى منها بــ 1000 معلم ليصبحوا مدراء بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.



نوه عن تفعيل صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وفقًا للقانون رقم (212) لسنة 2020 الخاص بإنشاء الصندوق.



وفي ختام الاحتفالية كرم الدكتور رضا حجازي عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة.



حضر الاحتفالية الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور رأفت رضوان كبير استشاري شركة برايم للاستشارات، والدكتورة ملك زعلوك أستاذ التربية بالجامعة الأمريكية، وعدد من قيادات التربية والتعليم والشخصيات العامة.