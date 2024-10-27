عبد المجيد تبون: لا يمكن الحديث عن الثورة الجزائرية دون ذكر المساندة التي قدّمتها مصر

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إنه لا يمكن ذكر الثورة الجزائرية دون ذكر المساندة التي قدّمتها مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الأحد، أن مصر كانت تحمل الشعلة القومية الوطنية العربية، ودعمت كل الشعوب في مواجهة الاستعمار.

وأشار إلى أن زيارته لمصر هي أخوية في المقام الأول وكذلك تنسيقية وتشاورية مع الرئيس السيسي مع عدة نقاط تهم الأمة العربية والمنطقة بشكل كامل، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين حاليًّا على أحسن ما يُرام، وأن هناك تفاهمًا تامًا ورغبة في العمل سويًّا عبر ضخ استثمارات كبيرة.

ونوه بأن مصر تأتي في صدارة الدول التي تستورد منها الجزائر احتياجاتها، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مؤكدا أن بلاده تطمح في المزيد.

واستقبل الرئيس السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الجزائري، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.