بوتين يحذر الغرب من استخدام أوكرانيا أسلحة قادرة على مهاجمة العمق الروسي

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب مجددا من السماح لأوكرانيا باستخدام إمدادات الأسلحة بعيدة المدى لمهاجمة أهداف في عمق روسيا.

وقال بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي اليوم الأحد، إنه نظرا لأن أوكرانيا لا تستطيع تنفيذ مثل هذه الهجمات دون مساعدة ضباط دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبيانات أقمارها الاصطناعية، فإن روسيا ستعتبر ذلك تدخلا غربيا في الحرب.

وأضاف بوتين، أن وزارة الدفاع الروسية تعد سيناريوهات مختلفة للرد على هذه المسألة، دون الكشف عن أية تفاصيل.

من ناحية أخرى، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، دعوته للحلفاء الغربيين للمساعدة في عمليات الدفاع الجوي، في أعقاب أسبوع آخر من الهجمات الجوية الروسية المكثفة على بلاده.

وكتب زيلينسكي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الأسبوع الماضي وحده شهد أكثر من 1100 هجوم بقنابل انزلاقية وأكثر من 560 هجوما بطائرات مسيرة.

وأضاف زيلينسكي، أن الروس أطلقوا أيضا نحو 20 صاروخا منها صواريخ طراز كروز على البلاد.

وشدد زيلينسكي، الذي نشر أيضا مقطع فيديو للدمار الأخير على أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة في حماية شعبها.

وأضاف أن التعاون مع شركاء غربيين مستمر "لوقف إرهاب العدو الروسي".

وأبلغ الدفاع الجوي الأوكراني، عن 80 هجوما بطائرات روسية بدون طيار، خلال الليلة الماضية فقط. وتم إسقاط أكثر من نصفها.

بالإضافة إلى عملياتها البرية، تجري روسيا غارات جوية بشكل شبه يومي ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف. واستهدفت مرارا البنية التحتية للطاقة لأوكرانيا بشكل خاص.