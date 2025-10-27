مسئولة أمريكية تزور لبنان وسط تصاعد التوتر في الجنوب مع إسرائيل

تبحث مورجان أورتيجاس، نائبة المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط، خلال زيارتها المرتقبة إلى بيروت، الاثنين، مع مسئولين لبنانيين، اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ونزع سلاح "حزب الله"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر مطلعة.

وتأتي زيارة أورتيجاس إلى بيروت، قادمة من تل أبيب، في ظل مخاوف متزايدة في لبنان من احتمال شنّ إسرائيل هجوماً جوياً واسعاً، خصوصاً مع تصاعد الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة على جنوب لبنان وشرقه، وفق ما ذكرت مصادر أمنية لبنانية.

ويخشى لبنان من أن تكون وتيرة القصف المتزايدة مؤشراً على نية إسرائيل توسيع حملتها الجوية، خصوصاً وأن تل أبيب خرقت لمرات عدة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، والذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت عاماً كاملاً.

وخلال زيارتها إلى إسرائيل، الأحد، زارت أورتاجوس برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

- نزع السلاح

ومن المقرر أن تحضر أورتيجاس اجتماعاً، الأربعاء، لمراجعة جهود الجيش اللبناني في تفكيك مخازن أسلحة "حزب الله" في الجنوب، تطبيقاً لبنود اتفاق الهدنة لعام 2024، بحسب "رويترز".

وكان المبعوث الأمريكي توم باراك، قد حذّر الأسبوع الماضي من أن "حزب الله" قد يجد نفسه أمام "مواجهة جديدة" مع إسرائيل إذا لم تتحرك السلطات اللبنانية سريعاً لنزع سلاحه بالكامل، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب حتى الآن.

وقالت إسرائيل إنها قتلت علي الموسوي في غارة جنوبي لبنان، الأحد، وزعمت أنه "تاجر أسلحة تابع لحزب الله".

وذكرت مصادر أمنية لبنانية لـ"رويترز"، أن الموسوي هو "أرفع مسئول في الحزب تقتله إسرائيل منذ وقف إطلاق النار".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات المتواصلة على الأراضي اللبنانية "تستهدف إحباط محاولات حزب الله لإعادة بناء بنيته العسكرية في الجنوب"، وهو ما ينفيه الحزب بشدة.