أهلي جدة يصعد لدور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بلغ الأهلي دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد فوزه على مضيفه الباطن 3/صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 22 بهدف سجله تركي الجلفان مدافع الباطن بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 66 أضاف إيفان توني الهدف الثالث للأهلي، ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية.

من جانبه تأهل الفتح إلى دور الثمانية وذلك بعد فوزه على ضيفه الرياض 2/صفر، في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وتقدم الفتح عن طريق مراد باتنا في الدقيقة 63، قبل أن يضيف فهد الزبيدي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ولحق الخليج بركب المتأهلين بعد فوزه على ضيفه التعاون 5/3 بضربات الترجيح.

وانتهى اللقاء في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ليحتكم الفريقين لضربات الترجيح التي ابتسمت للخليج.

وتقدم جوشوا كينج لفريق الخليج في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل روجر مارتينيز هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 24.

من جانبه تأهل الخلود لدور الثمانية، بعد فوزه على ضيفه النجمة 1/صفر.

وسجل الخلود هدفه الوحيد في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول بعد أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، وذلك عن طريق راميرو إنريكي.