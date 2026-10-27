انطلاق تصفيات المرحلة الأولى من الموسم الثالث لمسابقة «دوري النجباء»

انطلقت، اليوم، تصفيات المرحلة الأولى من الموسم الثالث لمسابقة «دوري النجباء» بأكاديمية الأوقاف الدولية، وبمشاركة الأئمة من مديريات أوقاف أسوان، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر؛ وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف المواهب الدعوية والعلمية لدى الأئمة، وتنمية قدراتهم، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم.

وتضم لجنة التحكيم الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات، والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ حسين القاضي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف ومدير عام المراكز الثقافية والمكتبات، والشيخ أحمد محمد منصور - عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف وشيخ مقرأتي الجامع الأزهر والسيدة زينب.

وتهدف المسابقة إلى ترسيخ الوعي الرشيد، وإعداد الداعية الواعي القادر على فهم قضايا العصر والتعامل معها برؤية مستنيرة تجمع بين التأصيل الشرعي والفهم العميق للواقع، بما يعزز قدرته على مواجهة الأفكار المغلوطة، وتصحيح المفاهيم، ونشر الفكر الرشيد، والإسهام في بناء الإنسان وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

وتجسد المسابقة حرص وزارة الأوقاف على تطوير آليات التقييم والتأهيل الدعوي، وإتاحة الفرصة أمام الأئمة لإبراز قدراتهم العلمية والمهارية، بما يدعم جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي، وتعزيز دور الإمام في بناء الوعي وخدمة المجتمع.