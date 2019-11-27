تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، الاستماع إلى شهود الإثبات في إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ "أحداث عنف مسجد الفتح".

وكانت المحكمة قضت، في وقت سابق، بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم النيابة في ختام تحقيقاتها اتهامات بارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.