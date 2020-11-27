ألمانيا تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

تجاوزت ألمانيا اليوم الجمعة حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في البلاد.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 22 ألفا و806 ، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و6 آلاف و394 حالة.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية، بواقع 23 ألفا و648 إصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 15 ألفا و586 حالة، بزيادة قدرها 426 حالة مقارنة بأمس الخميس. وهو رقم قياسي جديد في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الجائحة بعد الرقم القياسي الأخير الذي سجلته ألمانيا أول أمس الأربعاء بواقع 410 حالات وفاة.

ووفقا لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى الآن نحو 696 ألفا ومئة حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 90ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 01ر1 مليون حالة، استنادا إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 15 ألفا و640 حالة، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19 " الذي يسببه الفيروس إلى 685 ألفا و537 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 43 أسبوعا على إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.