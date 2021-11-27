رسالة أردنية للقيادة الفلسطينية: عمل مشترك نحو سلام حقيقي

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بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحضور أعضاء من القيادة الفلسطينية، عددًا من القضايا التي تهم البلدين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إنّ الصفدي نقل رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني للرئيس عباس.

وجاءت الرسالة في سياق عملية التنسيق المستمرة حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والعمل المشترك لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكانت طائرة وزير الخارجية الأردني حطت اليوم السبت في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وذلك لعقد مباحثات مع الرئيس عباس وأعضاء من القيادة الفلسطينية.