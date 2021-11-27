تأهيل مدرستين في جنوب الشيخ زويد للعمل بعد عودة الأهالي

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي ومدرسة أبو العراج للتربية الخاصة في مركز الشيخ زويد، وذلك لإعادة تشغيلها وعودة هيئة التدريس للعمل بها.

واطلع وكيل وزارة التربية والتعليم، على تجهيز المدرسة لإعادة تشغيلها صباح غدٍ الأحد، بعد عودة الأهالي للقرية والتجمعات المحيطة بها بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب ظروف الحرب على الإرهاب، ورافقه في الزيارة سلامة سلمان مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، وأيمن أحمد أبو شقرة، وكيل الإدارة و المختصين.

وثمن وكيل الوزارة، دور القوات المسلحة المصرية لجهودها العظيمة في دحر الإرهاب وإعادة افتتاح المناطق بعد عودة الحياة الطبيعية إليها.

جاء ذلك بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجميع القطاعات الحكومية الخدمية بإعادة تأهيل الخدمات في القرى جنوب الشيخ زويد، وبالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد لتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية، حيث عاد السكان الأسبوع الماضي.