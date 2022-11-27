وزير دفاع إستونيا: روسيا لم تضعف بشكل كبير بعد تسعة أشهر من الحرب

صرح وزير دفاع إستونيا هانو بيفكور، بأنه يرى أن روسيا لم تضعف بشكل كبير بعد تسعة أشهر من الحرب في أوكرانيا.

وقال بيفكور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال زيارة له بالعاصمة الألمانية برلين: "يجب أن نكون صادقين وواضحين: البحرية الروسية والسلاح الجوي الروسي لا يزالان بنفس الحجم الذي كانا عليه قبل الحرب".

وأضاف أنه صحيح أن القوات البرية الروسية فقدت الكثير من قوامها، إلا أنه "عاجلا أو آجلا" سوف تستعيد الحجم الذي كانت عليه قبل بدء الحرب في 24 فبراير الماضي أو ربما ستكون أكبر.

وأضاف أنه يتوقع أيضا أن تتعلم روسيا من مسار الحرب، موضحا: "يعني ذلك أنهم سيستثمرون المزيد خلال الأعوام القادمة في القدرات التي كانت ناجحة في أوكرانيا من منظورهم... ليس لدينا سبب للافتراض أن الخطر من جانب روسيا قد تقلص أو أن التهديد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) انخفض".

يذكر أن إستونيا، وهي عضو صغير نوعا ما بالناتو، وتسعى لإنفاق 84ر2% من إجمالي الناتج المحلي لها على الدفاع، وفقا لتصريحات وزيرها، على أن تزيد النسبة إلى 2ر3% في عام 2024.

وأوضح وزير دفاع إستونيا أن 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي تم منحه بالفعل للدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وقال بيفكور: "يتعين علينا جميعا فعل المزيد"، مضيفا أن أوكرانيا تشترك في قيم الحرية والعالم القائم على القواعد وحقوق الإنسان، وأنها بحاجة حاليا بصفة خاصة لأسلحة دفاع جوي وكذلك لمدفعية ثقيلة وذخيرة.

وحذر وزير دفاع إستونيا مما يسمى بـ "إجهاد الحرب" لدى دول غربية، قائلا: "هذا تحديدا ما ترغب روسيا في الوصول إليه، ولذلك نقول إنهم ليسوا في عجلة. بالتأكيد روسيا مستعدة للمعاناة لفترة أطول".

وأوضح أنه يفترض أن روسيا مستعدة بطبيعتها "لخوض حرب طويلة"، ولكن في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في القوات البرية – التي ربما تصل حاليا لـ 50%- تحتاج القيادة في موسكو "لنوع من الراحة" من أجل حشد القوى مرة أخرى.

وأشار بيفكور إلى أنه لن يتضح إلى متى سوف تستمر الحرب إلا في ربيع العام القادم، وقال: "هل ستكون سنوات؟ من الصعب قول ذلك".