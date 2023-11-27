البنتاجون: محاولة اختطاف سفينة تجارية أمس يبدو أنها نفذها قراصنة صوماليون وليس الحوثيون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): محاولة اختطاف سفينة تجارية أمس الأحد يبدو أنها نفذها قراصنة صوماليون وليس الحوثيون، بحسب موقع العربية نت الإخباري.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولان أمريكيان، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك التي تم احتجازها على يد مسلحين.

وأضاف أحد المسؤوليين الأمريكيين لرويترز، أن السفينة الحربية الأمريكية ماسون ساعدت في ضمان سلامة الناقلة وتحريرها، وهي الآن آمنة وحرة قبالة خليج عدن.

ووفقا لوسائل إعلامية يمنية، فإن البحرية الأمريكية أعلنت أنها حررت الناقلة الكيماوية واعتقلت الخاطفين قبالة المياة الدولية بخليج عدن، وذلك عن طريق إنزال جوي قامت به عناصر القوات الأمريكية.