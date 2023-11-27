وزير الخارجية السعودي: لا بديل عن حل الدولتين وإسرائيل تتحمل مسئولية كل العنف الذي نراه

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن القمة العربية الإسلامية منحت الأولوية للوقف الفوري للعملية العسكرية في غزة، وضمان الوصول الكافي للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح كل المحتجزين لدى المقاومة.

ورحب في كلمة خلال اجتماع برشلونة مع اللجنة المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية، صباح الاثنين، بالهدنة التي تم التوصل إليها بجهود مصرية وقطرية وأمريكية، مؤكدًا أنها «تطور إيجابي يسمح بإيصال الكثير من المساعدات الإنسانية».

وذكر أن هذا التطور الإيجابي غير كافٍ، ولن يحقق الهدف المرجو إذا لم يتبعه وقف إطلاق نار للعمليات العسكرية، قائلًا إن «العالم شاهد على مدار الأسابيع الماضية، أحداث رعب لا توصف في غزة».

ولفت إلى أن «فرض المعاناة على سكان محاصرين يجب ألا يكون مقبولًا في القرن الـ21»، محذرًا من أن «النتيجة الحتمية الوحيدة لتلك الأوضاع هي المزيد من الدمار والتطرف والفوضى على حساب حياة الفلسطينيين».

وذكر أن الدول العربية كانت واضحة منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر بإدانة أي استهداف للمدنيين من الطرفين، مضيفًا: «لا بديل عن حل الدولتين وإسرائيل تتحمل مسئولية كل العنف الذي نراه».

وشدد على أهمية «محاسبة إسرائيل على الأعمال الشنيعة التي ارتكبتها في غزة، والضغط عليها لتغيير مسارها»، موضحًا أن «دورات عنف المستمرة تقوض آمال السلام في المنطقة».

وأكمل: «لا بديل إلا إنعاش حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية ذات السيادة، ومن جانبنا ملتزمون بالعمل معكم ومع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الأمر».