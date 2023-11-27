بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة توثّق جانبا من تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وشوهد في هذه اللقطات، مقاتلو القسام وهم ينقلون الأسرى والمحتجزين ويسلمونهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة شمالي القطاع.

وجرت عملية التسليم وسط تجمع حاشد من قبل المواطنين الفلسطينيين، فيما أظهرت هذه اللقطات الحالة الودية في وداع الأسرى من قبل مقاتلي المقاومة.

جانب من تسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/G2IRBjXwiv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 26, 2023

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتمتد أربعة أيام ما يعني أنها يُفترض أن تنتهي غدا الاثنين، في حين تبذل مصر وقطر جهودا مكثفة لتمديدها.