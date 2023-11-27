قافلة جامعة المنيا التنموية المتكاملة تقدم خدمتها لأهالي قرية منقطين

قدمت قافلة جامعة المنيا التنموية المتكاملة التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، خدماتها المتنوعة لأهالي قرية منقطين التابعة لمركز سمالوط.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ومشاركتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري.

وأعلن الدكتور عصام فرحات، أن جانب الخدمات الطبية للقافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 580 حالة من أهالي القرية في تخصصات "الأطفال، والنساء والولادة، والأنف والأذن، والرمد، والمسالك البولية، والجراحة العامة، والروماتيزم والتأهيل، والباطنة، والصدر، والقلب، والعظام، والأمراض الجلدية، والأمراض النفسية والعصبية"، أجراها فريق من الأطباء الأخصائيين بكلية الطب البشري، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان من خلال الفريق الطبي لكلية الصيدلة.

وفي الجانب التوعوي، قدم فريق كلية التمريض عدد من الندوات حول "الفحص الذاتي للثدي، والاسعافات الأولية، والتعريف بمرض الالتهاب الرئوي"، إلى جانب الندوة التي قدمها فريق كلية التربية لطلاب ومعلمين المدرسة الإعدادية بالقرية حول "دعائم الصحة النفسية".

كما نظم القافلة وتيسير دخول المرضي للعيادات طلاب كلية التربية الرياضية.