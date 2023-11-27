مكتب نتنياهو: إخطار عائلات المحتجزين الذين سيطلق سراحهم الليلة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه جرى إخطار عائلات الأسرى المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم الليلة من قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت قالت فيه القناة 12 الإسرائيلية، إنه سيتم إخلاء سبيل ١١ إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة قريبا.

وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنّ الجهود المشتركة مع قطر أوشكت على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وقال رشوان، في بيان، إن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، أوشكت حتى الآن، على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين.

وتشمل الهدنة الممتدة، الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.

وأوضح رشوان أنه بالإضافة للإفراجات، فسيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.

وبوساطة مصرية قطرية أمريكية، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من صباح الجمعة، بعد 49 يوما من اندلاع الحرب.