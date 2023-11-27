 وزير الخارجية الفلسطيني: ندعو إلى تمديد الهدنة في غزة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الفلسطيني: ندعو إلى تمديد الهدنة في غزة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم

هديل هلال
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 1:10 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 1:10 م

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إلى تمديد الهدنة في غزة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم؛ لأنه ينقذ أرواح المزيد من الأبرياء.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، على هامش اجتماع برشلونة مع اللجنة المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، إن «الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تفرض قيودا على دخول كل شيء».

وأضاف: «نريد مغادرة المكان والقاعة بصوت واحد يقول لا للحرب ونعم لوقف إطلاق النار، وعلينا وقف قتل الأبرياء من النساء والأطفال في فلسطين».

ونوه أن الحرب على غزة أدت إلى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني، قائلًا إن عدم تمديد الهدنة يضاعف من أعداد الشهداء، خاصة مع وجود حوالي 2 مليون شخص الآن في منطقة وسط وجنوب القطاع.

وأكمل: «بمساعدة قطر ومصر وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا الكل يعمل على مد الهدنة لعدة أيام، ومن المهم الاستمرار في تلك الجهود لأنه ينقذ أرواح المزيد من الأبرياء».


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