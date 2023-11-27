البحرية الأمريكية تستعيد السيطرة على ناقلة إسرائيلية مختطفة في خليج عدن

تمكنت البحرية الأمريكية، مساء الأحد، من "تحرير الناقلة الإسرائيلية "سنترال بارك"، وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.

وأكد مصدر عسكري يمني لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الاقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن الناقلة ، التي كانت تحمل كميات من حمض الفوسفوريك، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، وتحمل علم ليبيريا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين قولهما يوم الأحد إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات "سنترال بارك" وتأكدت من أنها آمنة وتتحرك بحرية.