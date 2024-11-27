الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بمواجهة بلاك بولز

يقص فريق الكرة الأول بنادي الزمالك شريط مشواره في رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم، عندما يستضيف في تمام التاسعة على استاد القاهرة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق بداية مظفرة ضمن مجموعته التي تضم كل من المصري البورسعيدي وإنيمبا النيجيري.

ويأمل الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز في أن يتعافى الفريق سريعا من عثرة المصري بعد خسارته أمام الفريق في الدوري بهدف نظيف.

ويعتمد جوميز على خلق دوافع خاصة للاعبيه كونها بطولة يحمل الفريق لقبها ويسعى لمواصلة إنجازاته فيها، لاسيما بعدما كان قد حقق لقب السوبر الأفريقي أيضا قبل أسابيع على حساب الأهلي.

وعلى مدار الأيام الماضية كان الجهاز الفني قد حذر اللاعبين من الاستهتار في بداية المشوار، مع ضرورة التركيز التام لتحقيق انتصار يدعم بداية مشوار الفريق في البطولة.

وكان بلاك بولز قد تأهل إلى دور المجموعات اكتسح أليزي فور بطل جزر القمر في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 11-0 في مجموع المباراتين، كما تأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض على حساب أوتو دويو الكونغولي في دور الثاني، بعدما فاز ذهابا 1-0 وخسر إيابا 2-1.