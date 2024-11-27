قال الإعلامي نشأت الديهي، إن «مصر أشد المتضررين ودافعي الفواتير» جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والصراع الدائر بالشرق الأوسط، مستشهدا بانعكاساته السلبية على حركة الملاحة في قناة السويس.

ووصف خلال برنامجه «المشهد» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء؛ الوضع في البحر الأحمر بأنه «محزن للغاية»، بعدما لاحظ غيابا تاما للسفن المنتظرة للعبور خلال زيارته.

وتابع: «اليوم كنت على ساحل البحر الأحمر، وشاهدت بشكل محزن للغاية، عدم وجود المشهد التاريخي المتبع المعتاد؛ بأن نرى تخمة من الانتظار للمراكب والسفن في المدخل الجنوبي أو الشمالي للبحر الأحمر».

وواصل: «لم يكن هناك أي باخرة أو سفينة منتظرة في الجنوب للعبور»، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا على «الخسائر المستمرة والمستدامة التي تتكبدها مصر».

ورأى أن تغيير واستعادة خطط الملاحة البحرية - حال تحقق وقف إطلاق النار- ستتطلب فترة بينية من شأنها أن تمثل خسارة إضافية مباشرة لمصر حتى بعد الحرب.