حذّر خبراء في أمن المعلومات والخصوصية من مشاركة أنواع معينة من البيانات الشخصية والحساسة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي" و"جيميناي" و"كو-بايلوت" و"كلاود" ، مشيرين إلى أن المحادثات والملفات التي يرفعها المستخدمون قد تخضع للتخزين أو المعالجة أو الاستخدام في تطوير النماذج، بما قد يترتب عليه مخاطر تتعلق بالخصوصية وأمن البيانات.

وذكرت صحيفة "هاف بوست" الأمريكية، أن الاستخدام اليومي لروبوتات الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر انتشارا، إذ أظهر استطلاع حديث أجراه مركز "تصور المستقبل الرقمي" بجامعة إيلون أن نصف الأمريكيين يستخدمون هذه التقنيات، فيما كشفت دراسة أجراها معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان أن سياسات الخصوصية لدى ست شركات كبرى مطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي تشير إلى استخدام محادثات العملاء، بشكل افتراضي، في تدريب النماذج وتحسينها، مع احتفاظ بعض الشركات بهذه البيانات لفترات غير محددة.

وأوضح التقرير أن أولى المعلومات التي ينبغي تجنب مشاركتها تتمثل في البيانات الشخصية التي يمكن استخدامها للتعرف على هوية الأفراد، مثل الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف وأرقام الوثائق الرسمية، بما في ذلك جواز السفر ورخصة القيادة، إذ قد يؤدي الكشف عنها إلى مخاطر سرقة الهوية أو الاحتيال أو استغلالها في هجمات التصيد الإلكتروني، كما ينصح بتجنب رفع الملفات التي تتضمن هذه البيانات، حتى عند الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مراجعة السيرة الذاتية أو تحرير المستندات.

وأضاف أن النوع الثاني يشمل التفاصيل الشخصية والحميمة المتعلقة بالحياة الخاصة أو الأفكار أو السلوك أو الحالة النفسية أو العلاقات، محذرا من أن الطبيعة الحوارية لروبوتات الذكاء الاصطناعي قد تمنح المستخدمين شعورا زائفا بالأمان وتشجعهم على الإفصاح عن معلومات لا يشاركونها عادة مع محركات البحث التقليدية، رغم أن هذه المحادثات لا تتمتع بالضرورة بالحماية القانونية التي توفرها بعض العلاقات المهنية، وقد تصبح المعلومات الواردة فيها محل استغلال أو تُستخدم في سياقات قانونية.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات الطبية والسجلات الصحية تأتي ضمن البيانات التي ينبغي التعامل معها بحذر، رغم إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لفهم بعض المسائل الصحية أو الاستعداد لمناقشتها مع الأطباء، لافتا إلى أن معظم روبوتات الذكاء الاصطناعي العامة لا تخضع للقواعد القانونية نفسها التي تحكم سرية المعلومات الطبية لدى مقدمي الرعاية الصحية، ومن ثم يُنصح بإزالة البيانات التعريفية من أي معلومات صحية قبل مشاركتها.

ولفت إلى أن المعلومات المهنية والمالية الحساسة تمثل النوعين الآخرين اللذين ينبغي عدم مشاركتهما، بما يشمل بيانات الشركات الداخلية والتقارير غير المنشورة ومعلومات العملاء والشفرة البرمجية والبيانات التي تحميها اتفاقيات عدم الإفصاح، فضلا عن كشوف الرواتب والحسابات المصرفية والاستثمارية وأرقام بطاقات الائتمان والإقرارات الضريبية، إذ قد يؤدي تسريبها إلى انتهاك الالتزامات القانونية والتعاقدية أو الاحتيال والابتزاز والاستهداف بهجمات إلكترونية أكثر دقة.

ونقل التقرير عن خبراء توصياتهم بحذف المحادثات التي تتضمن بيانات حساسة، ومراجعة إعدادات الخصوصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خيارات تعطيل سجل المحادثات أو منع استخدامها في تدريب النماذج، مع استخدام أسماء مستعارة وتعبيرات عامة بدلا من التفاصيل التي تكشف هوية الأشخاص أو المؤسسات، مؤكدين أهمية التعامل مع محادثات الذكاء الاصطناعي باعتبارها مساحات غير مضمونة الخصوصية، وليس سجلات شخصية مغلقة، إلى جانب ضرورة تعزيز الضوابط التنظيمية والتقنية لحماية البيانات.