الوزراء: غرامة فورية 50 جنيها لغير الملتزمين بارتداء الكمامة بداية من الأحد المقبل

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، عن اتخاذ قرارات بإلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأشارت اللجنة إلى تطبيق غرامة فورية 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة بداية من الأحد المقبل.

ولفتت إلى تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، للنظر في آخر تطورات الجائحة بمصر، والإجراءات التي اتخذت الفترة الماضية، وسبل تطبيق قرارات وقف الاحتفالات برأس السنة، وتقييم الوضع الوبائي على ضوء زيادة عدد الإصابات باستمرار منذ نحو أسبوعين.