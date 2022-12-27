أبو الغيط يؤكد للمنفي استعداد الجامعة العربية لمساعدة ليبيا في إجراء الانتخابات

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدماً بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات وإحلال الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،والوفد المرافق له بمقر الجامعة العربية.

وذكر جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

وأضاف المتحدث ،أن أبو الغيط جدد في مستهل اللقاء استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدماً بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة من قطاع عريض من الشعب، والتي تتيح تجديد شرعية المؤسسات وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

وقال المتحدث إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي تناول في حديثه تطورات الوضع في ليبيا، واستعرض رؤية سيادته لأولويات الحل في المرحلة الراهنة، والقائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية، مؤكداً بأن مشروع المصالحة الذي يتبناه المجلس هو مشروع شامل وطويل الأمد.

وأوضح المتحدث ان أبو الغيط اكد خلال اللقاء أن الجامعة مستمرة في العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة البلاد وانهاء التواجد العسكري الاجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات باعتبارها المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار في هذا البلد العربي.