كتائب القسام تستهدف دبابة وناقلة جند إسرائيليتين شمال مدينة خانيونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها استهدفوا مساء الأربعاء، دبابة وناقلة جند إسرائيليتين شمال مدينة خانيونس بقذائف «الياسين 105».

وفي وقت سابق، أفادت «القسام» عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، باستهداف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مؤكدة تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في نفس المنطقة.

وأوضحت أن عناصرها دكّوا تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال النساء، وجرح آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الأربعاء، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، لليوم الـ82 على التوالي من العدوان.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف لمراكز إيواء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبحسب شهود عيان فإن هناك عدد من الشهداء ما زالوا ملقون على الأرض، ولا تستطيع سيارات الإسعاف، وطواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب كثافة القصف.