ليفربول يهزم ليستر بثلاثية ويعزز صدارته للبريميرليج

عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوز جديد على حساب ليستر سيتي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليستر سيتي عن طريق جوردان آيو في الدقيقة 6 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها على يمين حارس المرمى، قبل أن يتعادل ليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول 45+1، عن طريق كودي جاكبو، وأضاف كورتيس جونز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 49، واختتم محمد صلاح ثلاثية الريدز في الدقيقة 82 بتصويبة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده للنقطة 42، ليبتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه تشيلسي، فيما تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.