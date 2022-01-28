650 لجنة امتحانية في استقبال 121 ألفا 896 طالبا غدا السبت بالدقهلية

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صرح علب عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن 650 لجنة امتحانية تم تجهيزها لاستقبال 121 ألفا 896 طالبا وطالبة لاداء أمتحان الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي العام والمهني.

وتبدأ الامتحانات، غدا السبت وتستمر حتى الخميس.

وأكد عبد الرؤوف ان الإدارات التعليمية أنهت كافة استعداداتها وتجهيز مقر اللجان الامتحانية، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية مع تطهير اللجان قبل بدء الامتحانات لضمان سلامة الطلاب والطالبات.

وذكر عبد الرؤوف أنه تم تزويد اللجان بزائرة صحية وغرفة عزل بكل لجنة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، و17 غرفة فرعيةبالادارات التعليمية لتلقي أي شكاوى أثناء الامتحان، والعمل على حلها فور حدوثها.

من جانبه، شدد وكيل وزارة الدقهلية، على جميع القائمين على الامتحانات بحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والطالبات والمعلمين داخل اللجان والتصدي للغش بكافة سبله، مع ضرورة تنظيم دخول الطلاب بشكل منظم، ومنع التكدس والازدحام أمام اللجان مطالبا أولياء الأمور بعدم التواجد أمام اللجان الامتحانية أثناء الامتحانات.